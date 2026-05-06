Ucraina Zelensky accusa la Russia | Ha violato il cessate il fuoco agiremo di conseguenza

Il presidente di un paese ha accusato la Russia di aver violato un accordo di cessate il fuoco, affermando che questa decisione rappresenta un rifiuto chiaro di rispettare gli impegni presi e di tutelare le vite umane. La dichiarazione è arrivata in seguito a presunti atti di combattimento che si sarebbero verificati nelle ultime ore. Le autorità di Kiev hanno annunciato che prenderanno misure in risposta a quanto accaduto.

Conferme in tal senso sono arrivate anche dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha che, in un post suX, ha accusato la Russia dirifiutare la pace e di lanciare falsi appelli per il cessate il fuoco. “Tale atteggiamento richiede unapressione forte e crescente sul regime russo, comprese nuove ondate di sanzioni, l’isolamento, l’assunzione di responsabilità per i crimini russi e un maggiore sostegno all’Ucraina in tutti i settori“, ha concluso il funzionario di Kiev, rivolgendosi evidentemente all’Europa. Da Mosca sono invece arrivate opposte accuse verso l’Ucraina, descritta come in preda ad una“furia neonazista“e accusata di aver compiuto unbombardamento nella notte sulla Crimea occupata dai russi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky accusa la Russia: “Ha violato il cessate il fuoco, agiremo di conseguenza” Notizie correlate Ucraina, accuse incrociate: violato il cessate il fuoco tra Russia e KievUn nuovo episodio di violenza scuote la guerra in Ucraina: nella regione di Sumy, un drone russo ha colpito un’ambulanza, ferendo tre paramedici,... Scatta la tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma Mosca accusa Kiev: «Violato subito il cessate il fuoco»Il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì 9 aprile dal presidente Vladimir Putin e accettato da Volodymyr... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Ucraina celebra le vittime del disastro di Chernobyl; Kiev accusa Israele: Compra il grano che i russi ci rubano; È scontro tra Ucraina e Israele sulla questione del grano; Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre. Ucraina, Zelensky minaccia: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenzaROMA – Un finto cessate il fuoco. Non può definirsi che in questa maniera la ‘tregua’ annunciata dalla mezzanotte di ieri da Zelensky e già violata diverse volte sia dall’Ucraina che dalla Russia. Con ... dire.it Zelensky: La Russia ha violato il cessate il fuoco 1820 volte, stasera decideremo come procedereDmitry Medvedev (Russia): ci garantiremo la sicurezza infondendo paura primordiale all'Europa La Russia risponderà all'idea europea di imporre la pace attraverso la forza infondendo timore primordiale ... msn.com "La scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane. L'Ucraina ha affermato che avrebbe agito di conseguenza, tenendo conto dei continui appelli della Russia per un cessate il fuoco dura - facebook.com facebook Il #Gas dall' #Azerbaijan ci sta "salvando" negli ultimi anni dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Sta diventando sempre più cruciale, ma è bene ricordare i #NOTAP che erano contrari ad un'opera utile e strategica (e che facevano il gioco di #Putin). x.com