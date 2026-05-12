La Russia attacca l’Ue | ‘Vuole prolungare la guerra con l’Ucraina non può mediare’

La Russia ha dichiarato che l’Unione Europea non può svolgere un ruolo di mediazione nei negoziati sull’Ucraina, accusando Bruxelles di voler prolungare il conflitto. La posizione di Mosca è arrivata mentre si intensificano gli attacchi nella regione e Kiev ha chiesto all’Unione di esercitare maggiori pressioni. La situazione rimane tesa con scontri in corso e richieste di intervento da parte delle autorità ucraine.

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