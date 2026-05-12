La Russia attacca l’Ue | ‘Vuole prolungare la guerra con l’Ucraina non può mediare’
La Russia ha dichiarato che l’Unione Europea non può svolgere un ruolo di mediazione nei negoziati sull’Ucraina, accusando Bruxelles di voler prolungare il conflitto. La posizione di Mosca è arrivata mentre si intensificano gli attacchi nella regione e Kiev ha chiesto all’Unione di esercitare maggiori pressioni. La situazione rimane tesa con scontri in corso e richieste di intervento da parte delle autorità ucraine.
La Russia esclude Bruxelles dai negoziati sull’Ucraina. Intanto continuano gli attacchi, Kiev chiede maggiori pressioni all'Ue. L’ipotesi di un faccia a faccia tra Putin e Zelensky sembra ancora lontano LaRussiaaccusa l’Unione Europeadi volerprolungare il conflitto in Ucrainae nega a Bruxelles qualsiasi ruolo credibile comemediatorenei futuri negoziati di pace. A dichiararlo è stato il vice ministro degli Esteri russoAlexander Grushko, secondo cui le azioni concrete dell’Ue dimostrerebbero la volontà di mantenere viva la guerra anziché favorire una soluzione diplomatica. “L’Unione Europea parla di pace e cessate il fuoco, ma in realtà fa tutto il possibile per prolungare il conflitto”, ha affermato Grushko, citato dall’agenziaTass.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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