Nella puntata del 12 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia che lo show sarà sospeso per alcuni giorni a causa della finale di Coppa Italia. Durante la stessa puntata, Samira Lui si presenta con un nuovo look. La decisione di interrompere temporaneamente la trasmissione è stata comunicata dal conduttore, mentre la partecipante ha sfoggiato un cambio di stile.

Nella puntata del 12 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia il breve stop dello show per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia, mentre Samira Lui cambia look. E il finale è da brividi con una vittoria sorprendente! La Ruota della Fortuna, Gerry annuncia lo stop: “Non andremo in onda”. Regina delle trasformazioni, Samira Lui ha deciso di sfoggiare un nuovo look nella puntata del 12 maggio de La Ruota della Fortuna, scegliendo una tuta blu con pantalone. Un outfit particolare ed elegantissimo che svela la sua passione per la moda. A notarlo anche Gerry Scotti che, come sempre, ha salutato con un sorriso e tanti complimenti la showgirl e sua “socia”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry annuncia lo stop: “Non andremo in onda”. E Samira cambia look

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