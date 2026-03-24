Nella puntata del 24 marzo de La Ruota della Fortuna, Samira Lui sfoggia un nuovo look che sorprende tutti. La showgirl, che ci ha abituati alla sua chioma voluminosa e riccissima, questa volta ha deciso di scendere le scale della trasmissione con una pettinatura diversa dal solito che ha sorpreso anche Gerry Scotti. Per questa serata ha infatti optato per una coda altissima e tirata, con una treccia. Momenti intensi di commozione durante il ricordo di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa di recente che è stata ricordata con un lungo applauso e le parole del presentatore. La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia look e stupisce. La puntata del 24 marzo de La Ruota della Fortuna ci ha regalato una sfida fra tre donne: Erica la Campionessa, Alessia e Karen, le due sfidanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia look e Gerry Scotti ricorda Enrica Bonaccorti

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Sorpresa durante la puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti si commuove, pubblico applaude in piedi - facebook.com facebook