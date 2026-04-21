Ormai da mesi la fascia access prime time di Canale 5 ha un nome fisso: La Ruota della Fortuna. Il gioco condotto da Gerry Scotti insieme alla fedele compagna Samira Lui continua a tenere incollati al televisore gli spettatori, sempre alla ricerca di quiz che stimolano la mente e regalano curiosità nuove a ogni puntata. Un appuntamento diventato ormai quotidiano per il pubblico proprio per quella capacità di mescolare intrattenimento leggero e coinvolgimento. Questa sera, martedì 21 aprile, il palinsesto subisce però una variazione. Niente ruota da girare, almeno per una sera: il magico duo si prende una pausa per lasciare spazio allo sport. Una scelta non insolita quando si tratta di eventi calcistici particolarmente rilevanti che spesso catalizzano l’attenzione di un pubblico trasversale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 21 aprile: stop per Gerry e Samira

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