La Roma di Luis Enrique secondo Walter Sabatini | Chi tocca Francesco Totti è morto
Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha condiviso alcuni dettagli sul periodo in cui Luis Enrique ha allenato la squadra. Nel corso di un'intervista, Sabatini ha affermato che qualsiasi giocatore che toccasse Francesco Totti avrebbe rischiato conseguenze. La dichiarazione si inserisce nel racconto delle dinamiche interne del club durante l'era dello spagnolo, senza aggiungere commenti o interpretazioni.
L'ex direttore sportivo dei giallorossi ha raccontato dettagli dell'esperienza del tecnico spagnolo in giallorosso. Perché durò poco nella Capitale e scelse di andare via nonostante il volere della società.🔗 Leggi su Fanpage.it
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? Accadde oggi, il 9 maggio 2012: al termine dell’allenamento per l’ultima partita di campionato, Luis #Enrique ha annunciato alla squadra la sua decisione di lasciare l’ #ASRoma. Secondo #SkySport, il tecnico asturiano avrebbe detto alla squadra: Vad x.com
Dopo la doppietta di ieri, Donyell Malen della Roma ha superato Mario Balotelli del 2013 (12) come il trasferimento di gennaio con il maggior numero di gol nella sua prima stagione con il club (13). È anche in seconda posizione nella classifica di stagione con reddit
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