La Roma di Luis Enrique secondo Walter Sabatini | Chi tocca Francesco Totti è morto

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha condiviso alcuni dettagli sul periodo in cui Luis Enrique ha allenato la squadra. Nel corso di un'intervista, Sabatini ha affermato che qualsiasi giocatore che toccasse Francesco Totti avrebbe rischiato conseguenze. La dichiarazione si inserisce nel racconto delle dinamiche interne del club durante l'era dello spagnolo, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

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L'ex direttore sportivo dei giallorossi ha raccontato dettagli dell'esperienza del tecnico spagnolo in giallorosso. Perché durò poco nella Capitale e scelse di andare via nonostante il volere della società.🔗 Leggi su Fanpage.it

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