Quali sono le spiagge italiane dove è vietato fumare e cosa prevedono le sanzioni | multe anche a 500 euro

In diverse spiagge italiane è stato introdotto il divieto di fumare, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute dei bagnanti. Le normative prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro per chi viola il divieto. Questa misura si inserisce in un più ampio percorso di iniziative adottate in varie località per promuovere la sostenibilità e ridurre l’inquinamento sulle spiagge.

Sempre più comuni in Italia stanno seguendo piani volti all'ecosostenibilità, vietando il fumo nelle proprie spiagge. Recentemente i litorali di Jesolo e Pesaro sono diventati completamente smoke-free, così come diversi tra Cilento, Sardegna e Sicilia. Le sanzioni sono rigide, con multe che partono da 25 euro ma che possono arrivare anche a 500 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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