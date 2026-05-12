La Rivoluzione di Rheggio 743 aC | presentato il progetto per la città e la lista dei candidati

In una sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, molto affollata di sostenitori, si è svolta una manifestazione politica organizzata da Alternativa Popolare. Il tema centrale dell’evento è stato il progetto per la città e la presentazione della lista dei candidati in vista delle prossime elezioni. La discussione si è concentrata sulle iniziative per il rilancio locale e sulle figure che si presenteranno alle consultazioni.

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Una sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria gremita di sostenitori ha fatto da cornice alla manifestazione politica di Alternativa Popolare dal titolo “La Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.”, evento nel corso del quale sono stati presentati ufficialmente il progetto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bertucci ha presentato la lista dei suoi candidatiClaudio Bertucci, abitante a Pontecosi, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative a Pieve Fosciana, che si terranno il 24 e 25... Reggio Calabria: Ripepi presenta il progetto ‘Rivoluzione Rheggio? Cosa scoprirai Come influenzeranno le proposte raccolte al Corso Garibaldi il programma elettorale? Chi sono i giovani leader che guidano la nuova... Argomenti più discussi: Reggio, Alternativa Popolare lancia la sfida elettorale: Ripepi punta su Cannizzaro · ilreggino.it; Meno auto con più alberi e bellezza, Rueda: Reggio può cambiare iniziando da domani; Perché Kate Middleton visiterà Reggio Emilia: il sistema educativo modello unico al mondo; Reggiana, in arrivo la rivoluzione contratti. Tante partenze certe, dubbi su chi resta. Rivoluzione di Rheggio 743 a.C torna con un evento politico per le comunali ift.tt/5mtiuGq ift.tt/2qeCGyP x.com Elezioni, Ripepi: ‘La Rivoluzione di Rheggio 743 a.c. con Cannizzaro è possibile’'Dal centrosinistra attacchi sterili e strumentali verso Cannizzaro, è così quando non si hanno argomenti', le parole di Ripepi ... citynow.it