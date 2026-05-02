Reggio Calabria | Ripepi presenta il progetto ‘Rivoluzione Rheggio

A Reggio Calabria, il candidato Ripepi ha annunciato il progetto ‘Rivoluzione Rheggio’. Le proposte sono state raccolte durante un evento al Corso Garibaldi, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. Il progetto si propone di cambiare alcuni aspetti della città, anche attraverso modifiche in zone centrali come la strada principale. Le idee raccolte saranno valutate per integrare il programma elettorale del candidato.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le proposte raccolte al Corso Garibaldi il programma elettorale?. Chi sono i giovani leader che guidano la nuova strategia politica?. Perché il progetto si chiama Rivoluzione Rheggio 743 a.C.?. Quali differenze concrete porterà la proposta di Cannizzaro rispetto a Falcomatà?.? In Breve Evento previsto per lunedì 11 maggio 2026 presso la Sala Federica Monteleone.. Partecipazione di Orazio Cipriani, Lorenzo Scappatura e Giuseppe Campolo alla conferenza.. Proposte politiche elaborate tramite gazebo informativi allestiti lungo il Corso Garibaldi.. Critica di Ripepi alla gestione Falcomatà durata dodici anni a Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Ripepi presenta il progetto ‘Rivoluzione Rheggio Notizie correlate Reggio Calabria: Ripepi sfida il declino con la Rivoluzione 743 a.C.Massimo Ripepi ha ufficializzato la sua candidatura come capolista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria,... Reggio Calabria: Ripepi lancia il progetto per Cannizzaro? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione della città dopo dodici anni di Falcomatà? Chi sono i leader che guideranno la nuova proposta di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comunali Reggio, presentata la lista ‘Alternativa Popolare’ a sostegno di Cannizzaro sindaco; Reggio Calabria, Concetta Papaianni nominata responsabile cittadino per il benessere animale di Alternativa Popolare · ilreggino.it; Elezioni a Reggio Calabria, tutti i candidati alla presidenza della cinque Circoscrizioni; Lavori sulla strada del Liceo A. Volta, Ripepi: ‘Caos totale per studenti, famiglie e mezzi pubblici’. Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista di Alternativa Popolare: i NOMI di tutti i candidatiÈ stata ufficialmente presentata questa mattina la lista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista, che sostiene il ca ... strettoweb.com Reggio Calabria, un fiume di gente a Piazza De Nava per Cannizzaro, Ripepi: la città risorgerà, pronti a fare la nostra parteIeri abbiamo vissuto una giornata che segna ufficialmente un prima e un dopo per la nostra Città. Piazza De Nava non è stata solo il teatro di un evento politico, ma il cuore pulsante di un sentiment ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, domani il comizio di Mimmo Battaglia a Piazza Duomo - facebook.com facebook