Bertucci ha presentato la lista dei suoi candidati

Claudio Bertucci, residente a Pontecosi, ha annunciato i nomi dei candidati che lo supporteranno alle prossime elezioni comunali. La lista comprende diverse persone provenienti da vari quartieri del territorio e sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane. Bertucci ha confermato che la candidatura è stata depositata presso gli uffici comunali in vista della campagna elettorale. La composizione della squadra sarà ora soggetta alle procedure di verifica e approvazione.

Claudio Bertucci, abitante a Pontecosi, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative a Pieve Fosciana, che si terranno il 24 e 25 maggio, con la lista " Un’idea nuova per Pieve Fosciana ", ha annunciato la lista dei candidati consiglieri che sono Lorenzo Angelini, Iolanda Turriani, Nicole Bosi Picchiotti, Consuelo Varini, Pierluigi Angelini, Egidio Regoli, Massimo Cavilli tutti abitanti a Pieve Fosciana, Bacary Camara di Castelnuovo, Giuseppe Guidi (Pepi) e Bruno Nelli di Pontecosi. "Il nostro impegno per Pieve Fosciana – ha commentato Claudio Bertucci – ci chiede coraggio e responsabilità. Non possiamo più attendere. Non siamo stati protagonisti del passato, ma vogliamo essere presenti nel futuro per poterlo cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bertucci ha presentato la lista dei suoi candidati Allegri ha presentato la sua lista al Milan, doppio colpo in arrivo | CMIl Milan si sta muovendo sotto traccia per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che potrebbero accontentare Massimiliano Allegri con... David 2026, la lista completa dei candidati: chi vincerà quest’anno?Questa mattina negli studi di Cinecittà sono state svelate le candidature per i David di Donatello 2026.