Gli artisti e i musicisti si sono riuniti in risposta alle recenti misure che minacciano la loro attività in alcune zone della città. Con un messaggio chiaro, chiedono di non interrompere le esibizioni e di evitare restrizioni che potrebbero mettere a rischio la musica dal vivo. La protesta nasce dalla percezione di un trascurato trattamento nei confronti del settore musicale, spesso lasciato ai margini delle decisioni pubbliche.

"Ai musicisti non pensa mai nessuno. L’annoso problema della musica in centro crea sempre un dibattito le cui parti in causa sono i politici, i residenti e gli esercenti, ma quasi mai si ricorda che la musica viene fatta dai musicisti, che hanno un ruolo centrale nella vita culturale e sociale delle città". E adesso gli artisti delle note scendono in piazza. Sullo sfondo del celebre pezzo dei Clash “Should I stay or should I go” i musicisti - erano oltre cento – di Perugia reclamano la loro centralità all’interno del dibattito scaturito dalle numerose sospensioni di attività di musica dal vivo dei locali dell’acropoli. "I controlli delle...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivolta delle note. Gli artisti alzano la voce: "Non fermate la musica"

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