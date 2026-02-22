Mai dire Blackout | Iea gli Usa alzano la voce

Gli Stati Uniti aumentano la pressione alla conferenza Iea, accusando altri paesi di non rispettare gli impegni climatici. Nel frattempo, Eni ha avviato l’export di GNL dal Congo, rafforzando la sua presenza nel settore energetico internazionale. La Francia, invece, ha deciso di ridurre i obiettivi per le energie rinnovabili, mentre le tensioni tra le nazioni crescono. La discussione si fa sempre più intensa, lasciando poche certezze.

Eni inizia l’export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l’abbandono. Scende il prezzo del rame. La Libia taglia le forniture di benzina dalla Russia. L’EPA cancella le norme del 2009 sulle emissioni delle auto. Francia, sempre più nucleare e meno rinnovabili. Alluminio, scende il prezzo. Gli USA a caccia di materiali critici. Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina. GNL USA, la Germania cerca alternative. Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

Mai dire Blackout | Carbone, rame e argentoL'articolo analizza le tendenze energetiche e tecnologiche globali, tra cui il predominio del carbone, le minacce dell'intelligenza artificiale alle reti elettriche e il consolidamento dello shale oil negli Stati Uniti.

Mai dire Blackout | 2035, le illusioni perduteIn un contesto globale in rapido cambiamento, le questioni energetiche e geopolitiche assumono un ruolo centrale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mai dire Blackout | Trump azzera le regole di Obama.

Blackout globali, Iea: Reti elettriche punto debole della transizioneUn blackout, nell’aprile 2025, ha lasciato al buio milioni di persone in Spagna e Portogallo. In Cile, un guasto al sistema di trasmissione ha colpito il 99% della popolazione – circa 20 milioni di ... repubblica.it

Juventus News 24. . Pomeriggio da incubo per la Juve che vede il Como vincere e convincere allo Stadium. Blackout mentale, momento difficile e adesso arriva il Galatasaray… Il pensiero dallo Stadium del nostro Andrea Bargione nella nuova puntata di Uplo - facebook.com facebook