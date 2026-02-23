I pompieri alzano ancora la voce | Promesse disattese scioperiamo

Le tensioni tra i vigili del fuoco sono cresciute a causa delle promesse non mantenute dal governo, che hanno portato i sindacati a minacciare uno sciopero. Da mesi, i rappresentanti delle categorie Fns-Cisl, Uil-Fp, Conapo e Federdistat denunciano carenze di risorse e condizioni di lavoro insoddisfacenti. I pompieri hanno deciso di alzare la voce, evidenziando la necessità di interventi immediati. La situazione resta critica e ancora aperta.