Titolari di imprese e lavoratori del settore esprimono forte disappunto riguardo a un nuovo provvedimento che, secondo loro, rende insostenibili le condizioni operative. Le proteste si concentrano sull’aumento dei costi e sulle restrizioni introdotte, che compromettono la continuità delle attività. Gli imprenditori accusano la misura di aver loro tagliato le gambe, e il fronte di opposizione si fa sentire in modo unanime.

"Questo nuovo provvedimento ci taglia le gambe". E’ un coro unanime di opposizione alla novità quello che si leva dai gestori degli stabilimenti balneari pesaresi in merito alla nuova ordinanza firmata il 9 maggio dalla Capitaneria di Porto, che prevede un ampliamento dell’orario in cui sarà obbligatorio l’impiego del bagnino di salvataggio, non più soltanto dalle ore 10 alle 18, ma per "l’intera durata dell’orario di apertura dello stabilimento". "Siamo rimasti davvero sorpresi quando abbiamo visto questa disposizione – attacca Claudio Casoli, titolare dello stabilimento Zona Ventisette – e io non so a questo punto come si potrà fare per la stagione che arriva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rivolta dei titolari : "Ci tagliano le gambe: così costi insostenibili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gli impatti dei conflitti,: "Anche le imprese soffrono per i costi insostenibili""L’ENERGIA in questo momento è una delle maggiori criticità per le nostre imprese – spiega Emma Marcegaglia (nella foto in alto), presidente e ad di...

Leggi anche: Bollette e carburanti, rischio stangata per famiglie e imprese. Confesercenti: “Così costi insostenibili”

Argomenti più discussi: La Corte di Giustizia dell’Unione europea boccia, per i titolari di protezione internazionale, il requisito di 10 anni di residenza per accedere alle prestazioni di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo; La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza; Videomaker morto in Versilia, attesa l’autopsia. Siamo sconvolti; Battipaglia. Caos a Serroni Alto: Commercianti e residenti in rivolta per la chiusura stradale.

Regni titolari? reddit