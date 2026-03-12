Bollette e carburanti rischio stangata per famiglie e imprese Confesercenti | Così costi insostenibili

Le famiglie italiane e le imprese potrebbero affrontare una stangata a causa dei recenti aumenti di energia e carburanti, legati alle tensioni internazionali e al conflitto in Iran. Secondo Confesercenti, i costi aggiuntivi potrebbero arrivare fino a 14 miliardi di euro all’anno, mettendo sotto pressione i bilanci di molte utenze domestiche e attività economiche. La situazione riguarda soprattutto le spese per bollette e carburanti.

Aumenti stimati in miliardi di euro tra carburanti e bollette. Fabrizio Vagnini, Confesercenti Rimini: “Servono interventi strutturali” I rincari di energia e carburanti legati alle tensioni internazionali e al conflitto in Iran rischiano di costare fino a 14 miliardi di euro l’anno alle famiglie italiane. A quadro invariato e senza interventi correttivi, gli italiani spenderebbero 6,9 miliardi in più per i carburanti e 7,1 miliardi in più per le bollette. È la stima elaborata da Confesercenti insieme al Gruppo d’acquisto Confesercenti Innova srl Energia Ambiente sugli effetti degli aumenti in corso sui prezzi dell’energia. Il peso di carburanti e bollette sul bilancio delle famiglie salirebbe infatti dal 7,4% del 2025 all’8,4% nel 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

