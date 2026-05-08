Elezioni Uk Starmer e il Labour travolti dai populisti di Farage bene i Verdi Il premier | Ko duro ma vado avanti

Nelle recenti elezioni amministrative nel Regno Unito, il Partito laburista ha subito una sconfitta considerevole, come ha dichiarato il leader del partito. I primi risultati indicano una battuta d’arresto per il partito di governo, mentre i Verdi hanno ottenuto risultati positivi. La campagna elettorale ha visto anche la presenza di forze populiste, con il leader di un partito di estrema destra che ha commentato la vittoria, sottolineando la volontà di proseguire nonostante le difficoltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una sconfitta “molto dura”. Keir Starmer ha commentato così il ko subito dal Partito laburista nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati e a scrutinio ancora in corso. Un risultato che “fa male”, ha aggiunto il premier britannico, assumendo su di sé “la responsabilità” del risultato delle urne, senza “cercare capri espiatori”. Ma la disfatta “non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso”. Tradotto: il governo va avanti. Le parole del primo ministro non fotografano con esattezza il voto, ampiamente considerato come un referendum su Starmer, la cui popolarità è crollata da quando è stato eletto meno di 2 anni fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Uk, Starmer e il Labour travolti dai populisti di Farage, bene i Verdi. Il premier: “Ko duro, ma vado avanti” Notizie correlate Gb, i Verdi conquistano una roccaforte Labour. Il partito di Starmer solo terzo nelle elezioni suppletive, dietro Reform Uk di Farageoma, 27 febbraio 2026 - Il premier britannico Keir Starmer nella bufera, dopo che il partito Labour ha perso una delle sue roccaforti nell'elezione... Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: “Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti”Tsunami Farage alle elezioni nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: "Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti" Il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crollo Labour in Galles e Scozia: in arrivo un’onda indipendentista?; Elezioni locali Regno Unito, Verdi all'attacco su Londra; Gran Bretagna, al via il voto locale: il governo Starmer trema; Oggi elezioni locali nel Regno Unito, banco di prova politico per il premier Starmer. Elezioni Uk, Starmer e il Labour travolti dai populisti di Farage, bene i Verdi. Il premier: Ko duro, ma vado avanti»Reform UK supera il Labour nelle amministrative britanniche. Starmer: Ko duro, ma vado avanti. La sua leadership è in bilico. ilfattoquotidiano.it Elezioni locali in Gb, Starmer: Risultato molto pesante, ma il governo va avantiPrimi dati parziali dello spoglio delle elezioni locali nel Regno Unito dopo la giornata di voto che ha coinvolto circa metà della popolazione. Il Labour del premier Keir Starmer perde circa metà dei ... tg24.sky.it Gran Bretagna. Lo scrutinio è ancora aperto e in ballo ci sono 5mila seggi nelle elezioni locali britanniche, ma i dati non sembrano tradire le previsioni. Batosta elettorale per i laburisti del premier #Starmer, ma anche i Tories subiscono le conseguenze della v - facebook.com facebook Elezioni locali Uk, disfatta Labour e Reform di Farage primo partito. Starmer: il governo va avanti x.com