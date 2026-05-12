La riforma Schillaci e il nodo infermieri | per le Case di comunità ne servono 20mila ma non si sa dove trovarli

Il governo sta cercando di rafforzare le Case di comunità, obiettivo che richiede circa 20.000 infermieri, ma non ci sono ancora certezze su dove trovarli. Nel frattempo, si punta ad aumentare il numero di medici di famiglia coinvolti, con l’obiettivo di rispettare la scadenza di giugno e garantire l’accesso ai fondi del PNRR. La situazione rimane complessa, con molte incognite sul reclutamento e sulla copertura delle figure necessarie.

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