La riforma Schillaci e il nodo infermieri | per le Case di comunità ne servono 20mila ma non si sa dove trovarli
Il governo sta cercando di rafforzare le Case di comunità, obiettivo che richiede circa 20.000 infermieri, ma non ci sono ancora certezze su dove trovarli. Nel frattempo, si punta ad aumentare il numero di medici di famiglia coinvolti, con l’obiettivo di rispettare la scadenza di giugno e garantire l’accesso ai fondi del PNRR. La situazione rimane complessa, con molte incognite sul reclutamento e sulla copertura delle figure necessarie.
Per cercare di non arrivare totalmente impreparato alla scadenza del prossimo giugno, e non rischiare di perdere i fondi del Pnrr, il governo ha accelerato sull’arruolamento dei medici di famiglia nelle Case di comunità. Il decreto legge emergenziale, voluto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, è un tentativo in extremis di coprire i turni medici all’interno delle strutture finanziate con i miliardi europei. Un’accelerata per evitare che restino scatole vuote, rendendo inutile la tanto necessaria e agognata riforma della sanità territoriale. Ma, al netto dei forti ritardi nella realizzazione delle strutture, la strategia dell’esecutivo, di puntare tutto sui camici bianchi per renderle operative, pare claudicante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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