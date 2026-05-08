Riforma medici di famiglia divisa in due da Schillaci | decreto subito per riempire la Case di comunità ed evitare il flop Pnrr

Il ministero della Salute ha annunciato una riforma dei medici di famiglia, che sarà suddivisa in due fasi. La prima prevede un decreto immediato per favorire il potenziamento delle Case di comunità, con l’obiettivo di evitare problemi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La strategia di suddividere le azioni in più passaggi sembra ormai una prassi consolidata del ministero.

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Ormai sembra essere un modus operandi rodato del ministero della Salute: annunciare in pompa magna una grande riforma, per poi spacchettarla in due parti. Una prima di carattere urgente, messa in campo tramite un decreto legge, per tentare di arginare un problema nel più breve tempo possibile. Un tappabuchi, diciamo. E una seconda parte, più strutturata e complessa, inserita in un disegno di legge che promette un cambiamento (e i relativi finanziamenti per realizzarlo), ma lo rimanda a data da destinarsi. È successo per le liste d’attesa, nell’estate elettorale del 2024, e accade di nuovo ora, con la riforma dei medici di famiglia. Per ridisegnare il ruolo della medicina generale, il ministro Orazio Schillaci sceglie di percorrere una strada già battuta: spezzare il provvedimento in due, per accelerare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riforma medici di famiglia divisa in due da Schillaci: decreto subito per riempire la Case di comunità (ed evitare il flop Pnrr) Notizie correlate Medici di famiglia nelle Case di comunità: il decreto Schillaci che fa infuriare la FimmgPotrebbero essere i medici di famiglia a garantire il funzionamento delle nascenti Case di comunità, 1. Medici di famiglia al bivio per la riforma ideata da Schillaci: la corsa pasticciata per non fallire gli obiettivi del PnrrLa riforma della medicina generale pensata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, prevede un doppio binario per i camici bianchi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Medici di famiglia. Le Regioni verso il via libera alla Riforma Schillaci ma con un decreto più snello; Riforma medici famiglia, dottori sul piede di guerra ma il ministro Schillaci tende la mano; Perché la riforma dei medici di famiglia proposta dal ministro Schillaci divide sul nascere; Medici di famiglia, nuova riforma: Meloni sconfiggerà il potere della lobby?. Medici di famiglia, riforma in due fasi: subito il decreto light per la dipendenzaIl ministro Schillaci ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni che ha dato il suo via libera alla riforma ... ilsole24ore.com Medici di famiglia, la riforma non piace ai camici bianchi siracusani. Lo Monaco (Fimmg): Colpo di manoLa riforma dei medici di famiglia non convince i camici bianchi siracusani. L’annunciato progetto del ministro della Salute Schillaci si articolerà in due fasi. Un decreto legge per assicurare in fret ... siracusaoggi.it La Puglia accelera sulle Case di Comunità facebook Sono proseguite, senza esito, fino a tarda notte le perquisizioni dei carabinieri nella casa di Sant'Omobono Imagna di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, da ieri indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell'inchiesta sul furt x.com