La rete della coppia Buggea - Porcello e i loro rivali davanti ai giudici | chieste 7 condanne

Davanti ai giudici si svolgono le udienze relative alla rete della coppia Buggea - Porcello, con sette richieste di condanna. La procura generale di Palermo ha chiarito che l’ex ispettore, coinvolto nelle indagini, potrebbe aver agito per motivi investigativi personali, anche se in modo irregolare. La questione riguarda anche un poliziotto infiltrato o talpa al servizio della mafia, e le indagini si concentrano sulle modalità di azione di questa figura.

Poliziotto infiltrato o talpa al servizio della mafia? La procura generale di Palermo ha sciolto il nodo, almeno in parte, riconoscendo che l'ex ispettore Filippo Pitruzzella potrebbe aver agito con finalità investigative personali, seppure in modo irregolare. Ma questo non basta per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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