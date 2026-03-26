Due vigilantes sono stati accusati di aver ucciso un uomo davanti a una sede di Sky a Milano. Durante il processo sono state chieste condanne fino a sei anni di reclusione, mentre la difesa ha sostenuto che l’uomo, considerato molesto e petulante, non rappresentava un pericolo per nessuno. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale contro i due imputati.

Milano, 26 marzo 2026 – Giovanni Sala "ha esasperato i due imputati che hanno sbagliato con il loro comportamento violento e prevaricatorio", ma lui "non era un pericolo per nessuno e ha pagato con la vita il fatto di essere stato solo molesto e petulante". è quanto ha sostenuto il pm di Milano Alessandro Gobbis nel chiedere le condanne a 6 anni e 4 anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale per due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono il 34enne davanti alla sede di Sky a Rogoredo, periferia sud della città, mentre era "in evidente stato di alterazione". "Qui non c'era quel caso di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni Sala morto davanti a Sky, chieste condanne fino a 6 anni per i due vigilantes: “Non era un pericolo per nessuno, solo molesto e petulante”

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