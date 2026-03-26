Il processo riguarda la morte di Giovanni Sala, avvenuta davanti a una sede Sky. I due vigilantes coinvolti sono accusati di omicidio preterintenzionale e rischiano condanne fino a sei anni di reclusione. Durante l’udienza, si è sottolineato che Sala avrebbe esasperato gli imputati, che tuttavia avevano reagito con comportamento violento e prevaricatorio. La vicenda si è conclusa con la sua morte, nonostante secondo quanto riferito non fosse considerato un pericolo.

Milano, 26 marzo 2026 – Giovanni Sala "ha esasperato i due imputati che hanno sbagliato con il loro comportamento violento e prevaricatorio", ma lui " non era un pericolo per nessuno e ha pagato con la vita il fatto di essere stato solo molesto e petulante". è quanto ha sostenuto il pm di Milano Alessandro Gobbis nel chiedere le condanne a 6 anni e 4 anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale per due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono il 34enne davanti alla sede di Sky a Rogoredo, periferia sud della città, mentre era "in evidente stato di alterazione". La sentenza dovrebbe arrivare il 2 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni Sala morto davanti a Sky, chieste condanne fino a 6 anni per i due vigilantes: “Omicidio preterintenzionale, era solo molesto”

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