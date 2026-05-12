La remuntada di Luli dispera Zverev Anche Musetti crolla

Da cms.ilmanifesto.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di tennis, Luli è riuscita in una rimonta che ha lasciato senza parole Zverev, mentre Musetti ha subito una sconfitta. La partita di Luli si è conclusa con un colpo di scena che ha ribaltato le aspettative, mentre Musetti ha concluso il suo incontro con un risultato negativo. La scena si è svolta tra emozioni intense e momenti di tensione, in un contesto di grande fermento sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Internazionali d'Italia Tra vittorie insperate e crolli inaspettati c'è solo una conferma: mancano antagonisti per Sinner Internazionali d'Italia Tra vittorie insperate e crolli inaspettati c'è solo una conferma: mancano antagonisti per Sinner Musica maestro. Un ultimo tango, por favor. Come si diceva un tempo nelle orillas, i vecchi postriboli di Buenos Aires, oggi bisogna festeggiare con «un pensiero triste che balla». Luciano Darderi, Luli per gli amici, doppio passaporto, argentino e italiano (ha scelto di giocare per i colori italiani), rompe a sorpresa il protocollo di giornata e si prende con forza la copertina di questi Internazionali, inventandosi una favolosa remuntada contro il numero tre del mondo, Alexander Zverev, un ex predestinato che continua imperterrito a lottare contro i suoi fantasmi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la remuntada di luli dispera zverev anche musetti crolla
© Cms.ilmanifesto.it - La remuntada di Luli dispera Zverev. Anche Musetti crolla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Come cambia il tabellone di Sinner a Roma con l’eliminazione di Djokovic. Scenari diversi anche per Musetti e ZverevDopo alcune giornate abbastanza interlocutorie per quanto riguarda i big, quest’oggi sono arrivati i primi veri grandi upset nel torneo di singolare...

ATP Roma 2026: Musetti e Darderi fanno gioire il Foro Italico, Arnaldi saluta. Avanti anche ZverevSi chiude una lunghissima giornata a Roma per quanto riguarda il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web