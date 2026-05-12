La remuntada di Luli dispera Zverev Anche Musetti crolla
Nella giornata di tennis, Luli è riuscita in una rimonta che ha lasciato senza parole Zverev, mentre Musetti ha subito una sconfitta. La partita di Luli si è conclusa con un colpo di scena che ha ribaltato le aspettative, mentre Musetti ha concluso il suo incontro con un risultato negativo. La scena si è svolta tra emozioni intense e momenti di tensione, in un contesto di grande fermento sportivo.
Internazionali d'Italia Tra vittorie insperate e crolli inaspettati c'è solo una conferma: mancano antagonisti per Sinner Internazionali d'Italia Tra vittorie insperate e crolli inaspettati c'è solo una conferma: mancano antagonisti per Sinner Musica maestro. Un ultimo tango, por favor. Come si diceva un tempo nelle orillas, i vecchi postriboli di Buenos Aires, oggi bisogna festeggiare con «un pensiero triste che balla». Luciano Darderi, Luli per gli amici, doppio passaporto, argentino e italiano (ha scelto di giocare per i colori italiani), rompe a sorpresa il protocollo di giornata e si prende con forza la copertina di questi Internazionali, inventandosi una favolosa remuntada contro il numero tre del mondo, Alexander Zverev, un ex predestinato che continua imperterrito a lottare contro i suoi fantasmi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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