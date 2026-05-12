La remuntada di Luli dispera Zverev Anche Musetti crolla

Nella giornata di tennis, Luli è riuscita in una rimonta che ha lasciato senza parole Zverev, mentre Musetti ha subito una sconfitta. La partita di Luli si è conclusa con un colpo di scena che ha ribaltato le aspettative, mentre Musetti ha concluso il suo incontro con un risultato negativo. La scena si è svolta tra emozioni intense e momenti di tensione, in un contesto di grande fermento sportivo.

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