ATP Roma 2026 | Musetti e Darderi fanno gioire il Foro Italico Arnaldi saluta Avanti anche Zverev

Nella giornata conclusiva del torneo maschile degli Internazionali d’Italia a Roma, Musetti e Darderi hanno conquistato la qualificazione, portando entusiasmo tra i tifosi al Foro Italico. Arnaldi ha invece salutato il torneo, mentre Zverev ha proseguito il suo percorso. La giornata è stata intensa e ricca di risultati importanti per il futuro di questi giocatori.

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Si chiude una lunghissima giornata a Roma per quanto riguarda il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. Va a compiersi una domenica che, in tutti i sensi, ha regalato emozioni in ogni dove, sia con partite di livello molto alto che con altre che, a dispetto della carica d’anticipo, non hanno realmente vissuto secondo quelle che erano le attese. In ogni caso, casa Italia può definirsi soddisfatta: passa, pur soffrendo, in una partita ruspante Lorenzo Musetti, vittorioso per 7-6(7) 6-4 sull’argentino Francisco Cerundolo. E passa anche Luciano Darderi, davvero molto bravo a rimontare il semifinalista di un anno fa, l’americano Tommy Paul.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026: Musetti e Darderi fanno gioire il Foro Italico, Arnaldi saluta. Avanti anche Zverev ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Atp Roma, Arnaldi-Munar highlights: prima gioia azzurra, il Foro Italico impazzisceLa prima gioia azzurra agli Internazionali di Roma porta la firma di Matteo Arnaldi, che dopo una lunga battaglia sconfigge in tre set Jaume Munar... LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti Zverev, sempre meno all’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Tutto estremamente facile per Zverev che vince 6-1, 6-4 contro Blocks e giunge in ottavi di finale. Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Musetti e non solo: il programma oggi su Sky; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma.