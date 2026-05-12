La regola tradizionale che Victoria Beckham ha imposto ai figli

Victoria Beckham ha stabilito una regola tradizionale riguardo all'educazione dei figli, mantenendo alcune linee guida ben precise. Recentemente, il primogenito ha scritto alcune parole critiche nei confronti dei genitori, riferendosi a una presunta insoddisfazione riguardo alla loro gestione. La famiglia ha affrontato questa situazione pubblicamente, senza rivelare dettagli specifici su eventuali cambiamenti nelle regole imposte. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

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Nonostante le ultime vicissitudini con il primogenito Brooklyn, che ha incolpato i genitori di una eccessiva e artefatta esposizione mediatica per spiegare la scelta di allontanarsi dalla famiglia di origine, Victoria e David Beckham condividono delle rigidissime regole di educazione, che proprio la ex Posh Spice ha ha raccontato senza filtri durante il podcast Aspire with Emma Grede. La regola, in casa Beckham, è semplice: ogni sera, alle 18 in punto, tutti a tavola insieme. Un appuntamento fisso che, salvo impegni di lavoro, non salta mai. Beckham ha anche aggiunto che nessun membro della famiglia usa telefoni durante la cena spiegando quanto la comunicazione sia fondamentale.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La regola “tradizionale” che Victoria Beckham ha imposto ai figli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Victoria Beckham canta Viva Forever delle Spice Girls con il figlio Cruz Notizie correlate Victoria Beckham sotto attacco: la battuta che ha scosso il Gala TIME100? Cosa sapere Nikki Glaser prende di mira Victoria Beckham al TIME100 Gala di New York. Victoria Beckham: “Proteggiamo i nostri figli da trent’anni”Victoria Beckham interviene sulle recenti tensioni con il primogenito e rivela la posizione ufficiale della famiglia riguardo alle accuse ricevute...