Durante il TIME100 Gala di New York, una comica ha fatto una battuta rivolta a Victoria Beckham, attirando l’attenzione dei presenti e dei social media. La battuta ha generato discussioni sulla percezione pubblica della stilista, con commenti che si sono moltiplicati online. Nessuna reazione ufficiale è stata ancora registrata da parte di Beckham, mentre il dibattito continua a dividersi tra chi sostiene e chi critica la battuta.

? Cosa sapere Nikki Glaser prende di mira Victoria Beckham al TIME100 Gala di New York.. La battuta sulla stilista scatena un dibattito sui social riguardo la sua immagine.. La serata del 23 aprile a New York si è trasformata in un palcoscenico di satira pungente quando Nikki Glaser, durante il ventesimo TIME100 Gala, ha puntato il riflettore sulla celebre espressione imperturbabile di Victoria Beckham. L’evento, che celebra le figure più influenti dell’anno, ha la comica Glaser assumere il ruolo di conduttrice, trasformando il monologo d’apertura in una sessione di battute velate rivolte ai presenti. Al centro della tempesta verbale, la designer di moda è stata protagonista di un momento diventato immediatamente virale, scatenando reazioni contrastanti tra chi ha difeso la sua iconica estetica e chi ha trovato la provocazione eccessiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Victoria Beckham sotto attacco: la battuta che ha scosso il Gala TIME100

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