Victoria Beckham | Proteggiamo i nostri figli da trent’anni

Victoria Beckham ha commentato le recenti tensioni con il suo primogenito, affermando che la famiglia si impegna a proteggere i figli da oltre trent’anni. Ha inoltre condiviso la posizione ufficiale riguardo alle accuse ricevute, senza entrare nei dettagli delle vicende personali. La cantante e stilista ha espresso la propria opinione sulla situazione, mantenendo un tono pacato e senza rivelare ulteriori informazioni.

Victoria Beckham interviene sulle recenti tensioni con il primogenito e rivela la posizione ufficiale della famiglia riguardo alle accuse ricevute Interpellata dal Wall Street Journal Magazine, Victoria Beckham ha ribadito di non voler entrare nel merito delle accuse mosse nei mesi scorsi dal primogenito Brooklyn, che aveva raccontato una frattura profonda con la famiglia, parlando di pressioni, incomprensioni e di un’immagine pubblica sentita come soffocante. Senza mai nominarlo, l’ex Spice Girl ha preferito riportare il discorso sul ruolo condiviso con il marito David, sottolineando come l’obiettivo sia sempre stato quello di proteggere e crescere i figli lontano dalle distorsioni del clamore mediatico.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Victoria Beckham rompe il silenzio: Abbiamo sempre amato i nostri figli- La volta buona 17/04/2026

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