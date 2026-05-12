La Regione premia Agorà | in arrivo oltre 34mila euro per il festival degli spazi pubblici

Due importanti progetti culturali del territorio romagnolo saranno sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’avviso dedicato ai Comuni sopra i 50mila abitanti per il sostegno a iniziative di promozione culturale per l’anno 2026. Tra i progetti ammessi al finanziamento figurano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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