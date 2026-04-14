Caro carburante la Regione stanzia 25 milioni | Un sostegno per autotrasportatori agricoltura e pesca

La Regione ha annunciato uno stanziamento di 25 milioni di euro destinati a sostenere autotrasportatori, agricoltura e pesca, in risposta alla crescente crisi causata dall’aumento dei prezzi del carburante. Un piano è in fase di preparazione, con un emendamento che mira a fornire aiuti concreti per far fronte alle difficoltà economiche che interessano vari settori produttivi dell’isola. La misura sarà approvata in breve tempo.

Pronto un piano da 25 milioni contro il caro carburante. Il governo regionale sta predisponendo un emendamento con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell’Isola. La misura nasce per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Caro carburanti, dalla Regione 25 milioni per imprese e trasporti: aiuti anche ad agricoltura e pescaUn intervento da 25 milioni di euro per sostenere le imprese che fanno i conti con l’aumento, sempre più insostenibile, del costo dei carburanti. Comparto pesca, 1 milione e 400mila euro dalla Regione contro il “caro-carburante”Novecentomila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica della flotta peschereccia con conseguente risparmio sui costi di carburante (che... Temi più discussi: Caro carburante, la Regione studia soluzioni per il trasporto merci nello Stretto; Gasolio, superato il record storico in tre Regioni; Caro carburanti: La Regione aiuti i pescatori; Caro carburanti, la Regione convoca un tavolo tecnico. Caro carburante: Regione in soccorso di autotrasporto, agricoltura e pescaPALERMO – È allo studio da parte del governo regionale siciliano un provvedimento-lampo da 25 milioni di euro per combattere il caro carburante innescato dalla guerra in Medio Oriente. È quanto emerso ... livesicilia.it Crisi caro-carburante: dalla Regione Siciliana un emendamento da 25 milioni. Gli autotrasportatori: Grazie, ma resta il fermoSostegni a trasporti, agricoltura e pesca per contrastare i costi energetici, ma i porti restano bloccati: «Serve un incontro con il ministro Salvini». msn.com NON C’È SOLO IL CARO CARBURANTE… Oggi dicono tutti: “Mangia pesce, fa bene. Mediterraneo, sano, leggero…”. Pure i medici. E io li ascolto. Vado dal pescivendolo, da bravo. Non tonno rosso, non cose di lusso… pesce “povero”. Quello di una volta. Ti - facebook.com facebook A Hong Kong come a Palermo con 250 euro. Il caro carburante e la giungla dei voli estivi x.com