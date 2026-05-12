La Regione Calabria approva la legge sul demanio marittimo Falcomatà | Tardiva e piena di criticità
La Regione Calabria ha approvato una nuova legge sul demanio marittimo, suscitando reazioni contrastanti. Il consigliere regionale del Partito democratico ha commentato il provvedimento definendolo tardivo e ricco di criticità. La discussione pubblica si concentra sulle tempistiche e le caratteristiche del testo approvato, che ha generato opinioni divergenti tra gli addetti ai lavori e gli esponenti politici.
Si accende il dibattito sulla nuova legge regionale in materia di demanio marittimo, aspre critiche arrivano dal consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Falcomatà che ha definito il provvedimento un risultato insufficiente e tardivo rispetto alle aspettative.Il consigliere dem, nel.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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