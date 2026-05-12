La Regione Calabria approva la legge sul demanio marittimo Falcomatà | Tardiva e piena di criticità

La Regione Calabria ha approvato una nuova legge sul demanio marittimo, suscitando reazioni contrastanti. Il consigliere regionale del Partito democratico ha commentato il provvedimento definendolo tardivo e ricco di criticità. La discussione pubblica si concentra sulle tempistiche e le caratteristiche del testo approvato, che ha generato opinioni divergenti tra gli addetti ai lavori e gli esponenti politici.

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