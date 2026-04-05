Domenica, al castello di Windsor, si è tenuta una messa di Pasqua alla quale hanno partecipato il re e la regina consorte. Accanto a loro, erano presenti anche il principe e la principessa di Galles con i loro figli. La cerimonia si è svolta in un contesto religioso tradizionale, con la partecipazione di diverse figure della famiglia reale britannica.

Re Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato domenica a una funzione pasquale a Windsor. Erano presenti anche William e Kate, il principe e la principessa di Galles, con i loro figli. E’ la prima volta che Kate partecipa all’annuale raduno pasquale da quando le è stato diagnosticato un tumore. La funzione si è svolta nella Cappella di St George al Castello di Windsor. La principessa Beatrice e la principessa Eugenia non erano presenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo III e la regina Camilla alla messa di Pasqua a Windsor

Commonwealth Day 2026, re Carlo III e la regina Camilla all'Abbazia di WestminsterRe Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all’Abbazia di Westminster, a Londra, per la cerimonia del Commonwealth Day.

Beatrice ed Eugenie di York non parteciperanno alla Pasqua a Windsor (con l'approvazione di re Carlo III)Colpa - e su questo c'è poco da fantasticare - della difficile situazione familiare che le due stanno affrontando dopo lo scandalo Epstein, che ha...

William e Kate alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni)

Temi più discussi: Re Carlo e la regina Camilla celebreranno la Pasqua a Windsor. Sempre meno gli invitati; Carlo e Camilla in Galles, Pasqua nel luogo simbolo di William e Kate; Carlo e Camilla attesi da Trump, e il re parlerà al Congresso (ma c'è chi frena dopo le tensioni Londra-Usa); Beatrice ed Eugenie di York non parteciperanno alla Pasqua a Windsor (con l'approvazione di re Carlo III).

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Re Carlo e la regina Camilla celebreranno la Pasqua a Windsor. Sempre meno gli invitatiGli York - incluse Beatrice ed Eugenia - non ci saranno. E solo pochi Royal si siederanno a tavola con re Carlo per il tradizionale arrosto di agnello ... iodonna.it

CARLO MARATTA ((Camerano 15 maggio 1625 – Roma 15 dicembre 1713) "Ritratto di giovane uomo" (particolare) Uno dei più grandi esponenti del classicismo seicentesco. Per la precisione, uno degli ultimi. facebook

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