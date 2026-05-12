Il prossimo 30 maggio si terrà una edizione speciale della Quintana, la tradizionale giostra che si svolge ogni anno nella città umbra. Quest’anno l’evento raggiunge il traguardo degli ottant’anni, con un’edizione che coinvolge anche iniziative legate alle taverne storiche e all’innovazione digitale. Tra le voci che si sono espresse, quella di un rappresentante ha definito l’evento come il più bello in regione.

Si accendono i riflettori sulla Quintana, giostra speciale il 30 maggio per celebrare l’ ottantennale. Si è tenuta ieri mattina, nel salone d’onore di palazzo Candiotti, la presentazione dell’edizione 2026 della Quintana. La principale novità è rappresentata dalla giostra speciale dell’Ottantennale (30 maggio) che anticiperà la giostra classica della Sfida (13 giugno). All’incontro hanno preso parte il presidente dell’ente Giostra, Domenico Metelli, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il vice sindaco e assessore alla Quintana, Riccardo Meloni, l’assessore al Turismo, Michela Giuliani, e il vice presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Andrea Tucci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Quintana verso l’Ottantennale. Storia, taverne e innovazione digitale. Zuccarini: "Evento più bello in Umbria"

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