We Make Future | l' evento sull' innovazione digitale l' intelligenza artificiale e la tecnologia

Da giugno 2026, BolognaFiere ospiterà nuovamente l’evento “We Make Future”, dedicato all’innovazione digitale, all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. La tre giorni prevede incontri e approfondimenti su questi temi, accompagnati da concerti serali che coinvolgono rappresentanti del mondo della musica. La manifestazione attirerà professionisti del settore e appassionati interessati a scoprire le ultime novità nel campo della tecnologia e dell’innovazione.