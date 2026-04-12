We Make Future | l' evento sull' innovazione digitale l' intelligenza artificiale e la tecnologia
Da giugno 2026, BolognaFiere ospiterà nuovamente l’evento “We Make Future”, dedicato all’innovazione digitale, all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. La tre giorni prevede incontri e approfondimenti su questi temi, accompagnati da concerti serali che coinvolgono rappresentanti del mondo della musica. La manifestazione attirerà professionisti del settore e appassionati interessati a scoprire le ultime novità nel campo della tecnologia e dell’innovazione.
Torna a BolognaFiere “We Make Future” dal 24 al 26 giugno 2026: l'evento sull'innovazione digitale, l'intelligenza artificiale e la tecnologia che include però anche delle importanti presenze del mondo della musica grazie ai concerti serali. Fra gli ospiti di questa edizione (giusto per citarne.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Singapore punta sull’intelligenza artificiale: nella Finanziaria 2026 oltre un miliardo per l’innovazioneSingapore accelera sull’intelligenza artificiale e la colloca al centro della propria strategia di sviluppo.
D’Aprile (UIL Scuola): “Necessaria formazione del personale sull’intelligenza artificiale. Sì all’innovazione didattica senza sostituire i docenti”L’evento si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione della Vallonia a Bruxelles.