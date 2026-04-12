Oggi sono state effettuate visite veterinarie su 50 cavalli al Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti, segnando l’inizio dei preparativi per l’ottantesimo anniversario della Quintana di Foligno. Le verifiche rientrano nel programma di controlli previsti per l’evento, che si svolgerà tra qualche settimana. Questi test sono stati condotti per garantire la conformità delle condizioni dei cavalli alle normative vigenti.

Le visite veterinarie condotte oggi presso il Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti hanno dato il via ufficiale ai preparativi per l’ottantesimo anniversario della Quintana di Foligno. Circa 50 cavalli, appartenenti ai dieci rioni della città, sono stati sottoposti a rigorosi controlli clinici e morfologici all’interno di una nuova area box progettata per garantire la massima sicurezza e il benessere animale. Questo passaggio tecnico rappresenta il primo tassello fondamentale per arrivare alla storica competizione prevista per il 30 maggio. Standard tecnici e gestione operativa dei rioni. La precisione medica ha guidato le operazioni sotto la supervisione della commissione veterinaria dell’Ente Giostra, coordinata da Peppe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quintana di Foligno: test rigorosi sui 50 cavalli per l’ottantennale

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