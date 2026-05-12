La Puglia contro la tratta | una rete di protezione per le donne vittime di sfruttamento
In Puglia, sono in atto iniziative per contrastare la tratta di persone, con particolare attenzione alle donne vittime di sfruttamento. Le autorità hanno rafforzato i servizi di assistenza e i protocolli di intervento per garantire un supporto più efficace a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Questi sforzi si inseriscono in un quadro più ampio di azioni volte a tutelare i diritti delle persone coinvolte.
In un mondo attraversato dal più alto numero di conflitti armati dalla fine della Seconda guerra mondiale, i diritti umani vivono una fase di profonda fragilità. Tra le vittime più esposte di questa crisi globale vi sono le donne, colpite da guerre, violenze, sfruttamento sessuale e nuove forme.🔗 Leggi su Today.it
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