La Puglia contro la tratta | una rete di protezione per le donne vittime di sfruttamento

In Puglia, sono in atto iniziative per contrastare la tratta di persone, con particolare attenzione alle donne vittime di sfruttamento. Le autorità hanno rafforzato i servizi di assistenza e i protocolli di intervento per garantire un supporto più efficace a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Questi sforzi si inseriscono in un quadro più ampio di azioni volte a tutelare i diritti delle persone coinvolte.

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