Barcellona Pozzo di Gotto nasce lo sportello Underground | rete antitratta per vittime di sfruttamento e caporalato

A Barcellona Pozzo di Gotto è stato aperto uno sportello dedicato alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo. Il nuovo ufficio, parte del progetto “Barcellona Underground”, sarà inaugurato martedì 20 maggio 2026 in via S. La struttura si propone di offrire supporto e assistenza a chi subisce queste forme di violenza, creando una rete di ascolto e intervento sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Barcellona Pozzo di Gotto prende forma un nuovo presidio di contrasto alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo, con l’apertura dell’ufficio di contatto del progetto “Barcellona Underground”, previsto per martedì 20 maggio 2026 in via S. Giovanni 119.L’iniziativa si inserisce.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Barcellona Pozzo di Gotto: Bongiovanni sfida Scolaro perBarcellona Pozzo di Gotto entra nel vivo della campagna elettorale con la designazione ufficiale del candidato per il centrosinistra. Barcellona Pozzo di Gotto: tra fiducia e voti, sfida apertissimaBarcellona Pozzo di Gotto, centro di circa 40 mila abitanti in provincia di Messina, si prepara per le elezioni comunali con un quadro estremamente... Argomenti più discussi: Barcellona Pozzo di Gotto, nasce lo sportello Underground: rete antitratta per vittime di sfruttamento e caporalato; Carnevale 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto; Festa di San Domenico Savio e Festa della Mamma: eventi all’Ipab di Barcellona Pozzo di Gotto; Amministrative 2026 a Barcellona P.G.: stasera sul canale 184 il confronto politico tra i candidati sindaci. #Earthquake ( #terremoto) M2.1 strikes 73 km NW of Barcellona Pozzo di Gotto ( #Italy) 8 min ago. More info: m.emsc.eu/?id=1993587 x.com Piazza Rossa blindata da reti anti-drone? Perché questa foto virale è un falso (e cosa succede davvero il 9 maggio) reddit Omicidio mafioso a Barcellona Pozzo di Gotto, arrestati i due condannatiMESSINA – I carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale di Messina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Bucalo e Giovanni Crinò, ... livesicilia.it