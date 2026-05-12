Barcellona Pozzo di Gotto nasce lo sportello Underground | rete antitratta per vittime di sfruttamento e caporalato

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barcellona Pozzo di Gotto è stato aperto uno sportello dedicato alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo. Il nuovo ufficio, parte del progetto “Barcellona Underground”, sarà inaugurato martedì 20 maggio 2026 in via S. La struttura si propone di offrire supporto e assistenza a chi subisce queste forme di violenza, creando una rete di ascolto e intervento sul territorio.

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A Barcellona Pozzo di Gotto prende forma un nuovo presidio di contrasto alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo, con l’apertura dell’ufficio di contatto del progetto “Barcellona Underground”, previsto per martedì 20 maggio 2026 in via S. Giovanni 119.L’iniziativa si inserisce.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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