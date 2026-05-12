La Promessa anticipazioni spagnole | Martina lascia la tenuta?

In un prossimo episodio della telenovela spagnola La Promessa, in onda su Rete 4, si assisterà a un momento chiave in cui Martina prenderà una decisione difficile. La trama si concentra sulla sua possibile partenza dalla tenuta, suscitando grande attenzione tra gli spettatori. La puntata promette di svelare dettagli importanti sulla vicenda e sulle scelte del personaggio.

Un nuovo colpo di scena terrà con il fiato sospeso i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Martina prendere una decisione sofferta. La giovane de Lujan inizierà a pensare di lasciare la tenuta: ma cosa farà scaturire questa decisione? Scopriamolo insieme. Trame spagnole La Promessa: tensioni tra Martina e Catalina. Il rapporto tra Martina de Lujan e sua cugina Catalina non è mai stato molto disteso, ma la tensione si farà via via più forte nel corso dei prossimi episodi. Le due arriveranno ai ferri corti quando Alonso deciderà di delegare Catalina e il marito Adriano a gestire tutti gli affari de La Promessa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!

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