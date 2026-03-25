Nelle prossime puntate della soap, il personaggio di Martina lascia la serie per trasferirsi a New York. Nel frattempo, Manuel decide di allontanarsi dai sentimenti legati a Julieta e Curro si trova di fronte a una decisione importante. Questi eventi cambieranno le dinamiche tra i protagonisti e influenzeranno gli sviluppi della trama.

La Promessa si prepara a puntate cariche di emozioni: Martina parte per New York, Manuel fugge dai sentimenti per Julieta e Curro affronta una scelta decisiva. A La Promessa sta per andare in scena uno di quei passaggi che nessuno avrebbe voluto vivere, perché l’aria del palazzo si riempie di malinconia nel momento in cui Martina si prepara a lasciare tutto per partire verso New York insieme a Jacobo. Non è una semplice partenza, ma una ferita aperta che tocca ogni corridoio, ogni stanza e soprattutto ogni legame rimasto sospeso. Nella sua ultima notte al palazzo, Martina capisce con assoluta lucidità chi desidera accanto a sé: Adriano. Tra loro non servono grandi dichiarazioni, perché bastano il peso dei silenzi e l’intensità degli sguardi a raccontare un sentimento che continua a esistere anche quando il futuro sembra volerlo negare. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Martina Abbandona La Soap!

Articoli correlati

La Promessa anticipazioni 11 febbraio: Martina abbandona la tenuta, Curro sabota Don LorenzoEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina prende una decisione estrema e fugge dalla tenuta, mentre Curro mette in atto...

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Un Triangolo Pericoloso!Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel incontra Julieta e resta travolto da un sentimento inatteso, ma la verità su Ciro cambia tutto.

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Martina Abbandona La Soap!

Contenuti utili per approfondire Anticipazioni Spagnole

Temi più discussi: La Promessa Anticipazioni Spagnole: Margarita mette Lorenzo spalle al muro, sa che ha un figlio segreto!; La Promessa trame spagnole: Manuel inizia a nutrire un interesse per Julieta; La Promessa, anticipazioni spagnole: Petra licenziata (e riassunta) come governante; La Promessa Anticipazioni Spagnole | Un Triangolo Pericoloso!.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 28 marzo al 3 aprile 2026: arriva il momento delle grandi rivelazioniAdriano sorprende il duca, Romulo stupisce Emilia, Lorenzo parla con Leocadia: tutte le news La Promessa trame dal 28 marzo al 3 aprile 2026. superguidatv.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel dimentica Jana, Maria ha un grave maloreLe anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Manuel riuscirà a lasciarsi alle spalle la fine dolorosa della sua storia con Jana e ritroverà il sorriso con Julieta. Intanto ... it.blastingnews.com

La Promessa, anticipazioni spagnole: Catalina scompare nel nulla, Petra si aggrava...Altro... - facebook.com facebook