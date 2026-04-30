Catalina aiuta Romulo a trovare il coraggio per comunicare a Don Alonso la decisione di lasciare La Promessa con Emilia, Leocadia impone a Samuel di restare alla tenuta e di nascondere la sua scomunica a Lisandro. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il rifiuto del titolo nobiliare da parte di Adriano e Catalina scatena il panico, intanto Romulo chiede l'aiuto di Catalina per confessare al Marchese le sue dimissioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 1 maggio: Romulo lascia la tenuta, l'appello a Catalina

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