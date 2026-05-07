Nell’episodio di domani, Leocadia ordina ad Angela di assumere il ruolo di segretaria di Lorenzo. Nel frattempo, Don Alonso comunica che Romulo partirà, mentre Lisandro interviene accusandolo di aver commesso un tradimento. La trama si sviluppa attraverso queste decisioni e confronti tra i personaggi, creando nuove tensioni nella narrazione.

Leocadia impone ad Angela di lavorare come segretaria di Lorenzo. Don Alonso annuncia la partenza di Romulo, ma Lisandro interviene accusandolo di tradimento. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso ufficializza la partenza del maggiordomo, scatenando i commenti velenosi del Duca de Carril. Intanto, Angela rientra a Palazzo ma deve piegarsi al volere di Lorenzo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 8 maggio: Angela diventa segretaria di Lorenzo

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