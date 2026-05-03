Vedendo le condizioni di Angela peggiorare, Curro la supplica di accettare l'esilio in Svizzera per salvarsi la vita. Intanto, Toño teme che un suo ex creditore minacci il lavoro di Manuel nell'hangar. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: L'ombra del passato di Toño nell'hangar e l'ultimo appello di Curro ad Angela Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nel disperato tentativo di scoprire la verità sulla morte di Jana, il ragazzo rivela la sua vera identità a .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 4 maggio: Curro prega Angela di cedere e partire per la Svizzera

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