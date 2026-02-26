Istat | per il terzo mese consecutivo la fiducia dei consumatori sale ancora
Per il terzo mese consecutivo, l’indicatore di fiducia dei consumatori mostra un aumento, passando da 96,8 a 97,4 a febbraio. La variazione segnala una tendenza positiva nelle percezioni degli italiani riguardo alla situazione economica e alle prospettive future, con un miglioramento che coinvolge diversi settori e aspetti della vita quotidiana. La crescita si riflette in dati che continuano a indicare un moderato ottimismo tra gli utenti.
In Italia nuovo complessivo miglioramento delle opinioni dei cittadini sull'economia nazionale. Intanto i dati di Unimpresa sull'Export confermano la grande crescita del made in Italy che sterilizza i dazi Usa Anche nel mese di febbraio sale l’indicatore di fiducia dei consumatori che sale da 96,8 a 97,4. Per il terzo mese consecutivo dai dati rilevati dall’Istat emerge un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle che riguardano la situazione economica italiana: l’indicatore di fiducia dei consumatori arriva a toccare quota da 96,8. Tendenzialmente stabile invece la fiducia delle imprese, che registra una leggera flessione passando da 97,7 a 97,4 rimanendo comunque ampiamente al di sopra della media del 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
