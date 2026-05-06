Case a Livorno aumenta ancora il costo degli affitti | prezzi più alti del 12,8% rispetto al 2025

A Livorno, i prezzi degli affitti sono cresciuti del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo un rapporto di Idealista. A livello nazionale, i canoni di affitto sono aumentati dell’1,4% rispetto al mese precedente. La città si distingue per un incremento superiore alla media nazionale, con un aumento del 5,7% negli ultimi mesi. Il report evidenzia un trend di crescita continuo nel mercato immobiliare locale.

Il costo degli affitti continua a salire. Anche a Livorno. È quanto emerge dall'ultimo report elaborato dall'ufficio studi del portale Idealista, che ha rilevato un aumento dell'1,4% su base mensile a livello nazionale, +5,7% invece nella nostra città. E si tratta dell'incremento più rilevante.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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