La Pro Loco di Sant’Arpino piange la scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella scrittrice poetessa e saggista

La Pro Loco di Sant’Arpino annuncia con tristezza la scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella, nota scrittrice, poetessa e saggista. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che ricorda il suo impegno nel promuovere la cultura locale e le sue numerose pubblicazioni. La docente aveva una lunga carriera dedicata all’insegnamento e alla scrittura, lasciando un segno importante nella comunità.

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Tempo di lettura: 3 minuti La Pro Loco di Sant’Arpino, con profonda commozione e sincero sentimento di gratitudine, partecipa al dolore per la scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella, scrittrice, poetessa e saggista, strianese di nascita ma santarpinese di adozione da una vita, legata indissolubilmente alla nostra comunità per aver sposato il caro Antonio Pezzella, al quale giungano, unitamente ai figli Francesco, Biagio, Giuseppe, Rosanna e Nunzia, in questo momento di immenso dolore, la nostra vicinanza più affettuosa e il nostro abbraccio fraterno. Con la professoressa Iavarone Pezzella scompare una figura colta della nostra Comunità, una voce autorevole e raffinata che ha saputo attraversare decenni di vita letteraria con sensibilità, rigore intellettuale e instancabile passione civile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Pro Loco di Sant’Arpino piange la scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella, scrittrice, poetessa e saggista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio alla professoressa e scrittice Pasqualina Iavarone PezzellaLutto a Sant'Arpino e, in particolare, per la Pro Loco a seguito della scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella, scrittrice,... Taglio del nastro per la nuova sede della Pro LocoDomenica 15 marzo alle 11 la comunità di Saonara è invitata dalla Pro Loco per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede sociale in via Bachelet, 12. Argomenti più discussi: Eventi - FOGLIANISE - A luglio la Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio 2026; festa di primavera 2026 a Cornaredo con i Madonnari di Bergamo; Confesercenti: Esplosione incontrollata di sagre, le proloco uccidono la ristorazione; Gargagnago, al via concorso di lettura con il gruppo biblioteca della Pro Loco. Presentata oggi 12 maggio a Udine, nella sede della Regione, la ventitreesima edizione per Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano di Codroipo #Friuli #Udine #Eventi #Inprimop… x.com Nanostation 5ac loco throughput - reddit.com reddit Marigliano, Pro Loco Civitatis porta il Liceo Colombo alla Ri.genera: formazione sui temi ambientaliMARIGLIANO- La Pro Loco Civitatis continua a investire nella formazione ambientale dei giovani e firma una nuova tappa del progetto Costruttori di Marigliano, Pro Loco Civitatis porta il Liceo Colombo ... marigliano.net