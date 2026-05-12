Addio alla professoressa e scrittice Pasqualina Iavarone Pezzella

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant'Arpino si piange la scomparsa della professoressa e scrittrice Pasqualina Iavarone Pezzella, nota per il suo lavoro come poetessa e saggista. Originaria di Striano, era considerata una figura importante nella comunità locale, anche grazie al suo coinvolgimento con la Pro Loco. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, familiari e cittadini che la conoscevano come una presenza attiva e apprezzata.

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Lutto a Sant'Arpino e, in particolare, per la Pro Loco a seguito della scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella, scrittrice, poetessa e saggista originaria di Striano ma santarpinese di adozione.“La Pro Loco di Sant’Arpino, con profonda commozione e sincero sentimento di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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