Addio alla professoressa e scrittice Pasqualina Iavarone Pezzella

A Sant'Arpino si piange la scomparsa della professoressa e scrittrice Pasqualina Iavarone Pezzella, nota per il suo lavoro come poetessa e saggista. Originaria di Striano, era considerata una figura importante nella comunità locale, anche grazie al suo coinvolgimento con la Pro Loco. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, familiari e cittadini che la conoscevano come una presenza attiva e apprezzata.

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