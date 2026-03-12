Venerdì 13 marzo alle 13.30 si terrà nella chiesa delle Grazie un momento di preghiera per la pace, organizzato dalle Acli, dalla Diocesi di Bergamo e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. L'evento prevede un ritrovo di fedeli e rappresentanti delle associazioni religiose per pregare insieme, con la presenza del Vescovo. La cerimonia si svolgerà in un clima di raccoglimento e comunione.

LA PREGHIERA. Il ritrovo nella chiesa delle Grazie per venerdì 13 marzo alle 13.30 promosso dalle Acli, Diocesi di Bergamo e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Le Acli, la Diocesi di Bergamo e la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali raccolgono l’invito della Cei a pregare per la pace. Venerdì 13 marzo alle 13.30 nella Chiesa delle Grazie ci sarà un momento di preghiera con il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. «In questi ultimi anni – afferma Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo – ci è capitato spesso di pregare per la pace. Il contesto internazionale così precario è fonte di grande preoccupazione: per questo, insieme alla Diocesi e alla Cdal, raccogliamo l’invito della Cei a pregare e ad affidarci». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Preghiera per la pace alle Grazie con il Vescovo

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