La piazza trasformata in ring | violenta rissa tra ragazzini c' è un ferito
Nel fine settimana, una rissa violenta si è svolta in piazza Gramsci, a Giugliano, coinvolgendo un gruppo di giovani che ha circondato e aggredito un ragazzino. Durante l’evento, si sono registrati spinte e colpi, e una persona è rimasta ferita. La scena si è svolta in un luogo pubblico, creando preoccupazione tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Paura a Giugliano dove nel weekend è stata registrata una brutale rissa. In piazza Gramsci, un gruppo di giovani ha prima accerchiato e poi pestato a sangue un ragazzino. La vittima è stato preso di mira, secondo alcuni testimoni, per uno sguardo di troppo.Prima l'accerchiamento, poi il pestaggio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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