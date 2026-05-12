La piazza trasformata in ring | violenta rissa tra ragazzini c' è un ferito

Nel fine settimana, una rissa violenta si è svolta in piazza Gramsci, a Giugliano, coinvolgendo un gruppo di giovani che ha circondato e aggredito un ragazzino. Durante l’evento, si sono registrati spinte e colpi, e una persona è rimasta ferita. La scena si è svolta in un luogo pubblico, creando preoccupazione tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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