Le elezioni comunali dell’anno prossimo vedranno un centrodestra e un centrosinistra pronti a sfidarsi, con quest'ultimo che, grazie ai risultati delle ultime consultazioni e al referendum recente, parte con un vantaggio. Tuttavia, la competizione rimane aperta, poiché sono stati annunciati due candidati sindaci nuovi, uno per ogni schieramento, che potrebbero influenzare gli equilibri in campo.

Visti i precedenti, compreso l’ultimo referendum, il centrosinistra parte in vantaggio alle elezioni comunali dell’anno prossimo, ma la partita resta aperta, anche perché ci saranno due candidati sindaci nuovi, sia nel centrosinistra che nel centrodestra. Ecco, in sintesi, il Sala-pensiero, espresso ieri mattina in apertura di “Prospettive in bilico“, la giornata di dibattiti organizzata da Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda in via Pantano. Il primo cittadino apre la giornata di confronti sul futuro di Milano e dell’Italia con un ragionamento sulla sfida di Palazzo Marino, dopo una domanda dell’organizzatore del convegno e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "La partita è aperta. Ma i progressisti partono in vantaggio"

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