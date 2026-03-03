Progressisti pontieri in campo | Porta aperta a Donati fino all’ultimo E Romizi tenta di recuperare l’unità

Qualche giorno fa, Francesco Romizi ha riunito diversi candidati del centrosinistra e Marco Donati, leader del fronte civico, in un tentativo di trovare un accordo prima della candidatura ufficiale di Vincenzo Ceccarelli. L'incontro si è svolto con l’obiettivo di mantenere aperta la porta a Donati fino all’ultimo momento, nel quadro di un’alleanza tra forze politiche progressiste e civiche.

L’ultimo tentativo della "santa alleanza" porta la sua firma. Una manciata di giorni fa Francesco Romizi ha messo attorno a un tavolo i potenziali candidati del centrosinistra (prima dell’incoronazione definitiva di Vincenzo Ceccarelli) e il leader del fronte civico, Marco Donati. Lo schema del tavolo: trovare l’intesa, chiudere il cerchio per costruire l’unità di tutte le forze alternative al centrodestra. Una maxi-corazzata pronta a scendere in campo e a mettere in moto la macchina della campagna elettorale, dopo settimane di fibrillazioni. Romizi, leader provinciale di Avs e Arezzo 2020, ricostruisce il confronto a quel tavolo e lascia la porta aperta a Donati, compresa l’idea delle primarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progressisti, pontieri in campo: "Porta aperta a Donati fino all’ultimo". E Romizi tenta di recuperare l’unità Elezioni amministrative a Pagani, Sessa invoca il campo largo: “Per la città serve l’unità di riformisti, progressisti e moderati”In una fase cruciale per il futuro amministrativo di Pagani, dalla minoranza consiliare arriva un appello chiaro e netto a costruire un’alternativa... I progressisti in stallo. L’incognita Donati e l’ipotesi delle primarieNel centrosinistra la strada verso le elezioni comunali è ancora tutta da tracciare.