La palese vulnerabilità russa e l’inspiegabile strategia prudente dell’Occidente
A pochi chilometri dalla residenza estiva di un importante leader, si sono verificati fenomeni anomali come una pioggia tossica che ha ricoperto auto e strade di una sostanza oleosa. Il fenomeno si è verificato in un’area vicina a una città costiera, solitamente frequentata da turisti e residenti, e ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale. La causa di questa pioggia contaminata rimane ancora da chiarire.
Su Tuapse cade una pioggia tossica: appena 120 chilometri dalla residenza estiva di Vladimir Putin a Sochi, auto e strade vengono ricoperte da una patina oleosa. Quella che un tempo era una pittoresca località turistica sul Mar Nero sta ora soffocando sotto le conseguenze di una guerra che è tornata a colpire la Russia in casa propria. Per quattro volte nell’arco di due settimane, i droni ucraini hanno incendiato la raffineria locale e il terminal petrolifero di esportazione, mettendo a nudo la fragilità delle difese aeree russe. Le colonne di fumo erano così immense da risultare visibili dallo spazio. Mentre gli attacchi a lungo raggio aumentavano di intensità, il presidente russo è scomparso.🔗 Leggi su Linkiesta.it
Notizie correlate
L'ambasciata russa attacca Meloni: "Menzogne dell'Occidente sulle cause di guerre in Iran e Ucraina"L'ambasciata russa in Italia in un post risponde a quanto affermato in un'intervista del 2 marzo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni...
Nave russa in arrivo al porto di Palermo, Magi: "Palese elusione delle sanzioni Ue, il governo la blocchi"«Il governo blocchi con urgenza lo scalo a Palermo previsto in queste ore del vascello russo TS Shtandart, una replica storica della fregata dello...