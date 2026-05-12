La palese vulnerabilità russa e l’inspiegabile strategia prudente dell’Occidente

A pochi chilometri dalla residenza estiva di un importante leader, si sono verificati fenomeni anomali come una pioggia tossica che ha ricoperto auto e strade di una sostanza oleosa. Il fenomeno si è verificato in un’area vicina a una città costiera, solitamente frequentata da turisti e residenti, e ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale. La causa di questa pioggia contaminata rimane ancora da chiarire.

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