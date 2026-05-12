La palese vulnerabilità russa e l’inspiegabile strategia prudente dell’Occidente

Da linkiesta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi chilometri dalla residenza estiva di un importante leader, si sono verificati fenomeni anomali come una pioggia tossica che ha ricoperto auto e strade di una sostanza oleosa. Il fenomeno si è verificato in un’area vicina a una città costiera, solitamente frequentata da turisti e residenti, e ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale. La causa di questa pioggia contaminata rimane ancora da chiarire.

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Su Tuapse cade una pioggia tossica: appena 120 chilometri dalla residenza estiva di Vladimir Putin a Sochi, auto e strade vengono ricoperte da una patina oleosa. Quella che un tempo era una pittoresca località turistica sul Mar Nero sta ora soffocando sotto le conseguenze di una guerra che è tornata a colpire la Russia in casa propria. Per quattro volte nell’arco di due settimane, i droni ucraini hanno incendiato la raffineria locale e il terminal petrolifero di esportazione, mettendo a nudo la fragilità delle difese aeree russe. Le colonne di fumo erano così immense da risultare visibili dallo spazio. Mentre gli attacchi a lungo raggio aumentavano di intensità, il presidente russo è scomparso.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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