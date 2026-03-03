L'ambasciata russa in Italia ha diffuso un messaggio in risposta alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, che aveva definito la crisi del diritto internazionale come conseguenza dell'aggressione russa in Ucraina. Nel suo comunicato, l'ambasciata ha accusato l'Occidente di diffondere menzogne riguardo alle cause delle guerre in Iran e Ucraina. La replica si riferisce a un'intervista rilasciata il 2 marzo dalla presidente del Consiglio.

L'ambasciata russa in Italia in un post risponde a quanto affermato in un'intervista del 2 marzo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni secondo cui la crisi del diritto internazionale sarebbe "figlia dell'aggressione russa contro l'Ucraina". "Pur rimanendo coerenti con la logica della presidente del Consiglio italiano, possiamo tuttavia offrire una spiegazione più accurata - scrive l'ambasciata su Facebook - a nostro avviso, la fonte dell'attuale crisi del sistema di diritto internazionale risiede nella menzogna con cui i leader occidentali cercano di giustificare i loro sconsiderati attacchi alla Carta delle Nazioni Unite, a partire dalla loro brutale e immotivata aggressione armata contro gli Stati membri indipendenti delle Nazioni Unite: Jugoslavia (1999), Iraq (2003), Libia (2011) e ora Iran (2026)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ambasciata russa attacca Meloni: "Menzogne dell'Occidente sulle cause di guerre in Iran e Ucraina"

Russia, ambasciata attacca l’Italia: “Politica imita il peggio dell’Ucraina”(Adnkronos) –L’ambasciata russa attacca l’Italia per il rischio di “ucrainizzazione della politica italiana e della vita pubblica in generale”.

